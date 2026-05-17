Le qualificazioni maschili per il Roland Garros 2026 si stanno svolgendo con otto tennisti italiani in gara. Tra questi, sono presenti sia Pellegrino che Cinà. La competizione si svolge sui campi di prova, con vari incontri che determinano chi accederà al tabellone principale. La fase di qualificazione coinvolge diversi atleti provenienti da tutto il mondo, ciascuno impegnato a conquistare un posto nel torneo più importante della stagione sulla terra battuta.

Nelle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026 ci saranno otto giocatori italiani. Un numero che aveva le chance di essere più ampio, ma ci sono state alcune defezioni nel corso degli ultimi giorni e, facendo i dovuti conti, si è arrivati a questo numero che, comunque, implica situazioni interessanti. Stefano Travaglia, il più in alto in ordine di tabellone, ha una strada potenzialmente buona fino al terzo turno, dove c’è l’olandese Jesper de Jong, il primo del seeding. Ma le cose più interessanti si vedono subito sotto di lui. Nel secondo spot, infatti, c’è Andrea Pellegrino, che dopo gli ottavi di Roma ha tutte le possibilità, nonostante giocatori sempre complessi da affrontare, di centrare la qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Roland Garros 2026: tabellone maschile. Otto azzurri al via, ci sono Pellegrino e Cinà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RIVINCITA Sinner dopo Melbourne Doha 2026: Tabellone COMPLETO + Chi Può Vincere

Sullo stesso argomento

Qualificazioni Roland Garros 2026: tabellone maschile. Otto azzurri al via tra cui Pellegrino e CinàNelle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026 ci saranno otto giocatori italiani.

Leggi anche: Roland Garros 2026, 7 azzurri nel tabellone di singolare maschile. Jannik Sinner guida l’entry list, c’è Matteo Berrettini

Roland Garros 2026, assegnate le wild card Md e Qualificazioni: Monfils e Wawrinka nel tabellone principale x.com

Dovrebbero Ruud e Medvedev essere considerati il 4° e il 5° favorito per Roland Garros 2026? reddit

Qualificazioni Roland Garros 2026: tabellone maschile. Otto azzurri al via tra cui Pellegrino e CinàNelle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026 ci saranno otto giocatori italiani. Un numero che aveva le chance di essere più ampio, ma ci sono ... oasport.it

Roland Garros, qualificazioni: 13 azzurri e azzurre al via. Presente anche Grigor DimitrovTennis - Italiani, Roland Garros | Tra gli italiani spiccano i nomi di Cinà, Pellegrino, Trevisan, Cecchinato, Bronzetti e Maestrelli. Tutti a caccia del main draw ... ubitennis.com