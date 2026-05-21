Ai campi di Roland Garros, i principali tennisti hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni alla Federazione francese di tennis, mantenendo il silenzio. Questa scelta riguarda anche le trattative sui contratti televisivi del torneo. I giocatori chiedono infatti il 22% dei ricavi complessivi come parte di un accordo. La decisione di non parlare potrebbe avere ripercussioni sulla gestione economica dell’evento e sulla negoziazione di futuri contratti, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso.

? Punti chiave Come influenzerà il silenzio dei campioni i contratti televisivi del torneo?. Perché i top player chiedono il 22% dei profitti totali?. Chi sono gli attori che negozieranno l'accordo d'emergenza con la FFT?. Quali penali rischia la Federazione per il mancato accesso ai media?.? In Breve Atleti chiedono il 22% dei profitti contro il 15% attuale offerto dalla FFT.. Jannik Sinner e Jasmine Paolini criticano la gestione economica del torneo di Parigi.. La protesta mira a colpire i diritti televisivi durante il Media Day del 23 maggio.. La quota per i tennisti è scesa dello 0,7% nonostante l'aumento del 9,5% del montepremi.. I top player del circuito tennis pianificano una protesta silenziosa contro la Federazione Francese di Tennis per il prossimo Media Day di Roland Garros, previsto per venerdì 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: i top player scelgono il silenzio contro la FFT

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