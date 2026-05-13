L’atleta italiano ha annunciato di non poter partecipare al prossimo torneo di Parigi a causa di un infortunio al retto femorale della gamba sinistra. La lesione lo costringe a saltare anche il torneo di Amburgo, con il rischio di perdere posizioni nella classifica mondiale. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori, contribuendo a un quadro di infortuni che influenzano il calendario delle competizioni.

Non si arresta la slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L’ex numero 5 al mondo ha appena annunciato che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli Internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta non è la gamba dell’Australian Open, ovvero lo psoas della gamba destra, ma una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all’ennesimo stop che potrebbe precludere anche la prima parte della stagione sull’erba. La comunicazione è arrivata via Instagram: "Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti senza pace: salta il Roland Garros. E rischia di uscire dalla top 20

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