Roland Garros 2026 Pellegrino batte Cecchinato e si qualifica per il main draw
Andrea Pellegrino si è imposto in una sfida tra italiani contro Marco Cecchinato, assicurandosi il passaggio al tabellone principale di Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con la vittoria di Pellegrino, che ha conquistato il diritto di partecipare al torneo più importante sulla terra battuta. La sfida si è svolta in un match decisivo, determinando chi avrebbe avuto accesso alla fase principale dell’appuntamento francese.
Andrea Pellegrino vince il derby azzurro contro Marco Cecchinato e si qualifica per il tabellone principale del Roland Garros 2026. Il 29enne di Bisceglie, n°126 del mondo, ha vinto con il punteggio di 7-6 6-2 nel terzo e ultimo turno di qualificazioni dell’Open di Francia. Main draw ticket booked? #RolandGarros pic.twitter.comaUkb6mv4O1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2026 Prosegue il periodo positivo di Andrea Pellegrino. Prosegue dunque il periodo positivo del tennista pugliese che la scorsa settimana, per la prima volta in carriera, ha raggiunto gli ottavi di un Masters 1000 e l’ha fatto nel torneo di casa, al Foro Italico di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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