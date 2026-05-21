Roland Garros 2026 Pellegrino batte Cecchinato e si qualifica per il main draw

Andrea Pellegrino si è imposto in una sfida tra italiani contro Marco Cecchinato, assicurandosi il passaggio al tabellone principale di Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con la vittoria di Pellegrino, che ha conquistato il diritto di partecipare al torneo più importante sulla terra battuta. La sfida si è svolta in un match decisivo, determinando chi avrebbe avuto accesso alla fase principale dell’appuntamento francese.

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