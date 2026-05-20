A Parigi, le qualificazioni per il torneo di Roland Garros sono in corso e tra i protagonisti ci sono Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino. I due giocatori si affrontano sulla terra rossa francese con l’obiettivo di ottenere un posto nel tabellone principale. La sfida si svolge nelle sessioni di qualificazione, dove si contendono l’accesso al torneo maggiore. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambi, che cercano di avanzare nel torneo più importante della stagione sulla terra battuta.

Qualificazioni Roland Garros: Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino si sfidano sulla terra rossa francese per un posto nel tabellone principale. Il Roland Garros deve ancora entrare nel vivo, ma per i tifosi azzurri è già tempo di fare i conti con un match ad alta tensione. In palio c’è un sogno: quello, vale a dire, di entrare ufficialmente nel main draw dello Slam che si gioca ai piedi della Tour Eiffel. Ed ecco che i campi d’Oltralpe si apprestano a tingersi di tricolore per uno dei match più attesi e storicamente affascinanti del tabellone cadetto. Ad affrontarsi, nell’ambito delle qualificazioni del Roland Garros di giovedì 21 maggio 2026, saranno Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino, due giocatori non più giovanissimi che sono chiamati a contendersi un posto al sole nel tabellone principale del secondo Slam stagionale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - A Parigi è già tempo di derby: Cecchinato-Pellegrino per un posto nel main draw

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