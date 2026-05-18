Sorteggio Roland Garros 2026 | i possibili avversari di Sinner e chi evitare tra le non teste di serie
Lunedì 18 maggio, con l’aggiornamento del ranking ATP, sono state rese note le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026. Questo aggiornamento ha permesso di stabilire con precisione quali giocatori saranno considerati favoriti nel sorteggio, che si terrà prossimamente. Tra le possibili sfide per i partecipanti ci sono anche alcuni avversari da evitare, in particolare tra le non teste di serie. La composizione del torneo si basa esclusivamente sui punteggi più recenti ottenuti dai giocatori.
Jannik Sinner, numero 1 del seeding, potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Terzo turno Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Francisco Cerundolo, Jakub Mensik, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Brandon Nakashima ed Ugo Humbert. Quarto turno Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud e Valentin Vacherot. 🔗 Leggi su Oasport.it
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