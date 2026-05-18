Sorteggio Roland Garros 2026 | i possibili avversari di Sinner e chi evitare tra le non teste di serie

Lunedì 18 maggio, con l’aggiornamento del ranking ATP, sono state rese note le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026. Questo aggiornamento ha permesso di stabilire con precisione quali giocatori saranno considerati favoriti nel sorteggio, che si terrà prossimamente. Tra le possibili sfide per i partecipanti ci sono anche alcuni avversari da evitare, in particolare tra le non teste di serie. La composizione del torneo si basa esclusivamente sui punteggi più recenti ottenuti dai giocatori.

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