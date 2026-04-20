atp madrid 2026 il tabellone di sinner e degli altri italiani

Il Masters 1000 di Madrid 2026 inizia mercoledì 22 aprile con il sorteggio del tabellone principale. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni tennisti italiani, pronti a sfidarsi sui campi spagnoli. Il torneo si svolge nel rispetto del calendario previsto, con numerosi incontri in programma nei giorni successivi. La competizione vede la presenza di giocatori di livello internazionale, pronti a contendersi il titolo.

Il Masters 1000 di Madrid, al via mercoledì 22 aprile, apre i battenti con il sorteggio del tabellone principale. Gli occhi sono puntati sul numero 1 al mondo Jannik Sinner, anche per via dell’assenza per infortunio dell’idolo di casa Carlos Alcaraz, che dopo il bye nel primo turno farà il suo esordio contro un qualificato. Si va verso un ottavo contro Tommy Paul e un quarto contro Alex De Minaur o Andrey Rublev, ma in questa sezione potrebbe sparigliare le carte Joao Fonseca. La semifinale potrebbe vedere il derby contro Lorenzo Musetti. Projected quarter-finals (by seed): Sinner vs. De Minaur Shelton vs. Musetti Bublik vs. Auger-Aliassime Medvedev vs.🔗 Leggi su Lapresse.it

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