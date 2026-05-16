A Rocchetta al via le botteghe-scuola | arti e mestieri per la ‘restanza’

Da ilsipontino.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rocchetta sono iniziate le attività delle botteghe-scuola dedicate alla promozione di arti e mestieri tradizionali. Le strutture sono state avviate con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e preservare le tecniche artigianali. Le iniziative prevedono corsi pratici e laboratori, rivolti sia a giovani che a adulti, per favorire la trasmissione delle competenze manuali. La creazione delle botteghe si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio locale e di rivitalizzazione delle tradizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Fg) – Trasformare le residenze artistiche in botteghe-scuola permanenti per ospitare artisti e artigiani – ragazzi, donne e uomini di tutte le età – che insegnino ai giovani (non solo quelli del luogo, ma chiunque voglia imparare) a trasformare la materia in arte: iniziando da ceramiche, mosaici, pittura, utilizzando prioritariamente i materiali di cui dispone il territorio. È questo l’obiettivo della seconda fase dell’iniziativa “100 artisti per 100 giorni”, progetto di residenze artistiche organizzate dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio giunto alla seconda edizione. DA SVIZZERA E REPUBBLICA CECA. A inaugurare questa seconda fase saranno nuovamente due artiste, Magdalena Kracík Štorkánová proveniente dalla Repubblica Ceca e Petra Domcikova dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

a rocchetta al via le botteghe scuola arti e mestieri per la 8216restanza8217
© Ilsipontino.net - A Rocchetta al via le botteghe-scuola: arti e mestieri per la ‘restanza’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nuovo corso della Scuola della Pietra, al via la seconda edizione!

Video Nuovo corso della Scuola della Pietra, al via la seconda edizione!

Sullo stesso argomento

"Botteghe scuola" per rilanciare gli antichi mestieri, 60 tirocini coi fondi del Comune: "Così creiamo lavoro"L'iniziativa, rivolta a disoccupati e inoccupati d'età compresa fra i 18 e i 40 anni, prevede percorsi di formazione di 6 mesi in azienda.

Montelupo, botteghe e fornaci aperte per le Giornate europee dei mestieri d’arteFirenze, 6 aprile 2026 – Laboratori, open day, visite a botteghe e fornaci: è un viaggio immersivo nell'arte della ceramica, quello che propongono a...

CERAMICA A Rocchetta al via le botteghe-scuola: arti e mestieri per la ‘restanza’ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG) – Trasformare le residenze artistiche in botteghe-scuola permanenti per ospitare artisti e artigiani – ragazzi, donne e uomini di tutte le età – che insegnino ai giovani (n ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web