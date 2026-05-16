A Rocchetta sono iniziate le attività delle botteghe-scuola dedicate alla promozione di arti e mestieri tradizionali. Le strutture sono state avviate con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e preservare le tecniche artigianali. Le iniziative prevedono corsi pratici e laboratori, rivolti sia a giovani che a adulti, per favorire la trasmissione delle competenze manuali. La creazione delle botteghe si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio locale e di rivitalizzazione delle tradizioni.

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Fg) – Trasformare le residenze artistiche in botteghe-scuola permanenti per ospitare artisti e artigiani – ragazzi, donne e uomini di tutte le età – che insegnino ai giovani (non solo quelli del luogo, ma chiunque voglia imparare) a trasformare la materia in arte: iniziando da ceramiche, mosaici, pittura, utilizzando prioritariamente i materiali di cui dispone il territorio. È questo l’obiettivo della seconda fase dell’iniziativa “100 artisti per 100 giorni”, progetto di residenze artistiche organizzate dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio giunto alla seconda edizione. DA SVIZZERA E REPUBBLICA CECA. A inaugurare questa seconda fase saranno nuovamente due artiste, Magdalena Kracík Štorkánová proveniente dalla Repubblica Ceca e Petra Domcikova dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Rocchetta al via le botteghe-scuola: arti e mestieri per la ‘restanza’

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Nuovo corso della Scuola della Pietra, al via la seconda edizione!

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