Roccasecca presentazione del libro Il Commissario Proietti e il figlio della fata di Massimo Sememtilli
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Il Chiostro dell'ex Seminario di Roccasecca ospiterà venerdì prossimo, 22 maggio, alle ore 18 la presentazione del libro di un giovane autore roccaseccano, Massimo Sememtilli."Il Commissario Proietti e il figlio della fata" il titolo del lavoro di Sementilli.Un libro di genere giallo, emozionante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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