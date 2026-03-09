Presentazione del libro In viaggio con la madre di Massimo Del Pizzo

Il direttivo dell’Università delle Tre Età di Chieti ha organizzato la presentazione del libro

Il direttivo dell'Università delle Tre Età di Chieti ha il piacere di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro "In viaggio con la madre", l'ultima fatica letteraria dello scrittore e accademico Massimo Del Pizzo. L'incontro con l'autore si terrà giovedì 12 marzo, dalle ore 17:40 alle ore 19:00, presso l'aula Manzini del convitto nazionale "G.B. Vico" di Chieti. L'evento sarà introdotto dalla professoressa Elena Di Donato. L L'opera "In viaggio con la madre" (Arsenio Edizioni) racconta un incontro frammentato e profondo tra un figlio e la propria madre durante un trasloco.

