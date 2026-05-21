Roccapiemonte l’IC Vassalluzzo entra nel catalogo nazionale delle buone pratiche con il progetto GenerAzioni_Cinema
L’IC Vassalluzzo di Roccapiemonte entra nel catalogo nazionale delle buone pratiche con il progetto GenerAzioniCinema. L'iniziativa didattica selezionata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito viene riconosciuta come modello di innovazione e riceve il logo ufficiale della SAFI. Un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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