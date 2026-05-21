Roccapiemonte l’IC Vassalluzzo entra nel catalogo nazionale delle buone pratiche con il progetto GenerAzioni_Cinema

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’IC Vassalluzzo di Roccapiemonte entra nel catalogo nazionale delle buone pratiche con il progetto GenerAzioniCinema. L'iniziativa didattica selezionata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito viene riconosciuta come modello di innovazione e riceve il logo ufficiale della SAFI. Un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Parità di genere, c’è il progetto . Un Festival delle buone pratiche per un mondo più aperto alle donneLa parità di genere sempre più principio chiave nei rapporti di lavoro, nelle istituzioni, nella scuola, nella ricerca, nell’impresa, nella cura, nei...

“La scuola ferma i bulli”: dalle regioni le ricette che funzionano, il 16 aprile la vetrina nazionale delle buone praticheDalle periferie del Nord ai piccoli centri del Sud, la risposta della scuola italiana al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo passa attraverso...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web