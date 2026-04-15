La scuola ferma i bulli | dalle regioni le ricette che funzionano il 16 aprile la vetrina nazionale delle buone pratiche

Il 16 aprile si terrà una giornata dedicata alle buone pratiche adottate nelle scuole italiane per combattere il bullismo e il cyberbullismo. In diverse regioni del paese, dalle grandi città alle zone più piccole, sono state messe in atto strategie che puntano sull’imitazione delle esperienze positive. L’obiettivo è coinvolgere studenti e insegnanti in iniziative che promuovano un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Dalle periferie del Nord ai piccoli centri del Sud, la risposta della scuola italiana al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo passa attraverso un nuovo metodo: l’emulazione delle eccellenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Puglia, l’USR chiama le scuole: al via la selezione delle “Buone Pratiche”. Scadenza il 18 febbraioL'USR Puglia invita le scuole a candidare i propri progetti formativi per il Catalogo delle Buone Pratiche SAFI. Leggi anche: Formazione docenti e Buone Pratiche: nominata la Commissione SAFI per valutare le eccellenze delle scuole italiane Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La scuola ferma i bulli – Esempi di buone pratiche educative – 16 aprile 2026; L’emergenza meteo ferma anche la scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino; La scuola ferma i bulli – Esempi di buone pratiche educative, Istituto Fermi di Policoro all’evento del Ministero dell’Istruzione e del Merito; Riforma Istituti Tecnici: la protesta si ferma, il Governo apre alla revisione dei quadri orari. Cattedre salve sotto le 18 ore e tavolo per modificare il decreto. La scuola ferma i bulli, il 16 aprile evento per le scuole in streaming per conoscere le buone pratiche educativeNell’ambito delle iniziative promosse dal MIM per favorire l’educazione al rispetto e a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il 16 aprile 2026, si svolgerà, anche in diretta ... tecnicadellascuola.it Banchi fissi? No grazie . Scuola ferma, ci muoviamo noiScuola media, ore 8:00, suono della campanella. Inizia la sfida a chi resta più immobile. Vi sedete, aprite lo zaino e, premuto il tasto pausa, fissate il vuoto convincendo i muscoli che essere una ... lanazione.it “LA SCUOLA FERMA I BULLI – ESEMPI DI BUONE PRATICHE EDUCATIVE”, ISTITUTO FERMI DI POLICORO ALL’EVENTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO facebook