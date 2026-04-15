La scuola ferma i bulli | dalle regioni le ricette che funzionano il 16 aprile la vetrina nazionale delle buone pratiche

Da orizzontescuola.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 aprile si terrà una giornata dedicata alle buone pratiche adottate nelle scuole italiane per combattere il bullismo e il cyberbullismo. In diverse regioni del paese, dalle grandi città alle zone più piccole, sono state messe in atto strategie che puntano sull’imitazione delle esperienze positive. L’obiettivo è coinvolgere studenti e insegnanti in iniziative che promuovano un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Dalle periferie del Nord ai piccoli centri del Sud, la risposta della scuola italiana al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo passa attraverso un nuovo metodo: l’emulazione delle eccellenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Puglia, l’USR chiama le scuole: al via la selezione delle “Buone Pratiche”. Scadenza il 18 febbraioL'USR Puglia invita le scuole a candidare i propri progetti formativi per il Catalogo delle Buone Pratiche SAFI.

Leggi anche: Formazione docenti e Buone Pratiche: nominata la Commissione SAFI per valutare le eccellenze delle scuole italiane

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La scuola ferma i bulli – Esempi di buone pratiche educative – 16 aprile 2026; L’emergenza meteo ferma anche la scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino; La scuola ferma i bulli – Esempi di buone pratiche educative, Istituto Fermi di Policoro all’evento del Ministero dell’Istruzione e del Merito; Riforma Istituti Tecnici: la protesta si ferma, il Governo apre alla revisione dei quadri orari. Cattedre salve sotto le 18 ore e tavolo per modificare il decreto.

La scuola ferma i bulli, il 16 aprile evento per le scuole in streaming per conoscere le buone pratiche educativeNell’ambito delle iniziative promosse dal MIM per favorire l’educazione al rispetto e a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il 16 aprile 2026, si svolgerà, anche in diretta ... tecnicadellascuola.it

Banchi fissi? No grazie . Scuola ferma, ci muoviamo noiScuola media, ore 8:00, suono della campanella. Inizia la sfida a chi resta più immobile. Vi sedete, aprite lo zaino e, premuto il tasto pausa, fissate il vuoto convincendo i muscoli che essere una ... lanazione.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.