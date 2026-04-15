(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della musica Michael Jackson. Fan, sosia, tantissimi giovani hanno aspettato gli attori del film che arriverà nei cinema italiani il 22 aprile. Michael è diretto da Antoine Fuqua, sceneggiato da John Logan e ad interpretare il celebre cantante c’è suo nipote, Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, uno dei celebri Jackson Five. GUARDA LE FOTO Michael Jackson, le foto della più grande pop star di tutti i tempi. Il film racconta la storia di Michael Jackson ma anche della sua famiglia, in particolare il rapporto con il padre padrone: nella prima parte della sua vita il cantante attraversa un vero e proprio percorso di emancipazione e quello che emerge è soprattutto il suo lato più fragile.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video

The original all-star. MICHAEL - in theaters and IMAX April 24. #MichaelMovie

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