Roberto Vecchioni e la frecciata alla remigrazione di Vannacci parola inventata e tolta dalla Crusca

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Vecchioni ha lanciato una frecciata a Vannacci sul vocabolo “remigrazione“. Il noto cantautore ha spiegato che questa parola, usata in tempi recenti anche a proposito di Salim El Koudri per chiedere di toglierli la cittadinanza italiana dopo i fatti di Modena, è “inventata e tolta dalla Crusca”. La parola remigrazione secondo Roberto Vecchioni Cosa significa remigrazione: la definizione dell'Accademia della Crusca Il commento di Roberto Vecchioni sui fatti di Modena La parola remigrazione secondo Roberto Vecchioni Roberto Vecchioni è stato ospite della trasmissione Realpolitik condotta da Tommaso Labate. Il conduttore ha chiesto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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