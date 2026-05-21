Roberto Fico ha commentato la situazione in Israele affermando che il governo israeliano non è ben visto in Campania. Le sue posizioni sul tema sono state sempre espresse in modo deciso. Tuttavia, ieri ha aggiunto un nuovo elemento alla discussione, riferendosi agli abusi subiti dai membri della Freedom Flotilla e al rientro in Italia degli attivisti coinvolti. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un quadro di tensione crescente tra le parti.

Le posizioni su Israele di Roberto Fico sono state sempre nette e chiare. Ma da ieri, dopo gli abusi nei confronti dei membri della Freedom Flotilla e il ritorno in Italia degli attivisti italiani, sono granitiche. E si passa ai fatti: «I membri del governo di Israele non sono graditi in Campania». E vale non solo per i rapporti istituzionali ma riguarda anche per chi volesse venire in questa regione per le vacanze. Che poi era già successo. Appena un paio di mesi fa l’ex generale e riservista israeliano Ofer Winter rinunciò alle sue ferie a Paestum, nel salernitano, dopo la levata di scudi di parlamentari e associazioni pronti a inscenare presidi e proteste davanti l’albergo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Roberto Fico: «Israele, chi è al governo non è gradito in Campania»

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