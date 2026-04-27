Roberto Fico nomina la coordinatrice particolare della sua segreteria in Regione Campania

Il presidente della Regione Campania ha annunciato la nomina di una nuova coordinatrice per la sua segreteria. La scelta è ricaduta su una donna, già sua collaboratrice in un altro contesto politico, che assumerà ora un ruolo di responsabilità all’interno degli uffici di diretta collaborazione. La nomina è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore a breve.

Nuova nomina negli uffici di diretta collaborazione del presidente della Regione Campania. Fico chiama Silvia Pino, già sua collaboratrice alla Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Regione Campania, Fico limita lo staff degli assessori a due dipendenti in comando per segreteria Roberto Fico ha saputo del trapianto al Monaldi dai giornali. Ma la Tutela Salute della Regione Campania sapevaDal trapianto del 23 dicembre alla morte del piccolo Domenico: carte e date ricostruiscono cosa sapevano gli uffici regionali prima dell'esplosione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gianfranco Gallo attacca la Regione e Fico: Attori trattati come incapaci; Pierpaolo Sepe nuovo direttore artistico del Trianon Viviani; Ospedale Ruggi di Salerno: i 48 candidati alla poltrona di direttore generale dovranno fare i colloqui di lavoro; Teatro Trianon a Napoli, Pierpaolo Sepe nuovo direttore artistico: Conquisteremo Forcella. Roberto Fico nomina la coordinatrice particolare della sua segreteria in Regione CampaniaSi delinea un ulteriore tassello della Regione Campania guidata da Roberto Fico. Qualche giorno fa il governatore ha nominato Silvia Pino come coordinatrice della segreteria particolare della presiden ... fanpage.it Gianfranco Gallo attacca la Regione e Fico: Attori trattati come incapaciMai banale, spesso polemico con le scelte della politica per la cultura, l'attore Gianfranco Gallo punta il dito contro la Regione Campania e Roberto Fico. Lo fa partendo da due scelte che non lo hann ... napolitoday.it Roberto Fico, Governatore della Regione Campania Ci opporremo alla realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno. Perché è una scelta che non condividiamo e che penalizza un territorio già complesso. Le politiche migrator - facebook.com facebook