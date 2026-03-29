Sanità Campania fuori dal piano di rientro Roberto Fico | Ora ripartiamo

Dopo quasi vent’anni, la regione ha ufficialmente lasciato il piano di rientro dal debito sanitario. La decisione è stata annunciata in giornata e conferma il passaggio alla gestione ordinaria del settore. La durata complessiva del periodo di intervento è di 19 anni, durante i quali sono state adottate misure specifiche per contenere il deficit. La notizia è stata commentata positivamente dalle autorità regionali.

Dopo quasi vent’anni, 19 per la precisione, si esce dal piano di rientro dal debito della sanità. Si ritorna, quindi, nella gestione ordinaria. Un percorso lungo, complicato, caratterizzato dall’inizio (era Antonio Bassolino governatore) non solo dalle ristrettezze delle risorse per la sanità ma anche dai veleni degli ultimi mesi caratterizzati da ricorsi e carte bollate tra la Regione guidata da De Luca e il ministero. Poi due sere fa l’ufficialità da Roma che la Campania rientra nella gestione ordinaria. Il via libera arriva dal ministero della Salute, retto da Orazio Schillaci, con cui il governatore Fico, sin dall’elezione, ha intessuto un rapporto di collaborazione istituzionale proprio per uscire dall’impasse. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sanità, Campania fuori dal piano di rientro. Roberto Fico: «Ora ripartiamo» Articoli correlati Sanità, Auriemma (M5S): “Campania fuori dal piano di rientro, ora nuova fase”Sanità, Auriemma (M5S): “Uscita dal piano di rientro traguardo storico, ora nuova fase per rilancio e servizi più efficienti” “L’uscita della Regione... Sanità, dopo 19 anni la Campania esce dal piano di rientro. Fico: “Risultato importante”Dopo 19 anni la sanità campana esce dal piano di rientro e torna alla gestione ordinaria. Approfondimenti e contenuti su Roberto Fico Temi più discussi: Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientro; ROBERTO FICO: SANITA’, FUORI DAL PIANO DI RIENTRO. GRAZIE AL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI; Sanità in Campania, Fico: Fuori dal piano di rientro, ora una nuova fase di investimenti e rilancio; Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della Salute. Campania fuori dal dissesto sanità, politica divisa tra il pugno duro di De Luca e la concertazione targata FicoLa Campania è fuori dal piano di rientro dal deficit. Di chi è il merito? Del pugno duro di Vincenzo De Luca che è arrivato financo a far causa al ministero della Salute attraverso il Tar o della conc ... fanpage.it SANITÀ, CAMPANIA FUORI DAL PIANO DI RIENTRO. MATERA (PD): BENE L’ATTENZIONE IMMEDIATA DI FICO, GIUSTO RICONOSCERE IL LAVORO DI DE LUCApoliticamentecorretto.com - SANITÀ, CAMPANIA FUORI DAL PIANO DI RIENTRO. MATERA (PD): BENE L’ATTENZIONE IMMEDIATA DI FICO, GIUSTO RICONOSCERE IL LAVORO DI DE LUCA ... politicamentecorretto.com Una bella notizia per la nostra regione: la Campania esce finalmente dal Piano di rientro sanitario. Complimenti a Roberto Fico, che ha saputo portare avanti e consolidare un percorso lungo e complesso, distinguendosi per una grande capacità di dialogo e c - facebook.com facebook Napoli, Roberto Fico sull'alta affluenza al referendum: "Una vittoria di tutti che rafforza la democrazia. Ora l'opposizione costruisca un programma per farsi trovare pronta al voto". x.com