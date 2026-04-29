A Palazzo Reale di Milano è aperta fino al 17 maggio 2026 una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, uno dei fotografi più discussi e innovativi del Novecento. La mostra presenta una vasta selezione di sue opere, mettendo in evidenza i temi della sensualità e della classicità. L’esposizione si concentra sulle immagini realizzate dall’artista durante la sua carriera, offrendo una panoramica completa del suo stile e della sua poetica.

Sono le sale di Palazzo Reale di Milano ad ospitare (sino al 17 maggio 2026) una grande monografica dedicata a Robert Mapplethorpe, tra i fotografi più originali e controversi del Novecento. Fra scatti noti e immagini inedite, esposte oltre 200 opere, dai primi collage ai famosissimi nudi. Una vita breve ma intensa quella di Robert Mapplethorpe (1946 -1989), il fotografo newyorkese «bello e dannato » che più di ogni altro è riuscito a scandalizzare con le sue immagini di nudi e che ancora oggi si porta cucita addosso l’etichetta di «provocatore», di artista trasgressivo che è andato oltre ogni tabù, oltrepassando il limite fra «arte » e «pornografia ».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Robert Mapplethorpe. Sensuale classicità in mostra a Palazzo Reale

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