Giovedì 2 aprile alle 21.15 il Foto Cine Club Forlì terrà un incontro dedicato a Robert Mapplethorpe, inserito nella rassegna “Storie intorno alla fotografia”. L’evento si svolgerà presso la Parrocchia di San Varano, in via Firenze 207, e si concentrerà sulla sua fotografia, nota per le immagini che suscitano riflessione e interrogativi.

Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto Giovedì 2 aprile, alle 21.15, il Foto Cine Club Forlì organizza un nuovo appuntamento della rassegna “Storie intorno alla fotografia”, ospitato presso la Parrocchia di San Varano (via Firenze 207). Al centro della serata, la figura di Robert Mapplethorpe, protagonista di un incontro dal titolo “La rappresentazione del corpo”, che si propone di analizzare il sottile confine tra arte, provocazione e pornografia. A guidare il pubblico in questo percorso sarà il relatore Moreno Diana, che approfondirà il lavoro di uno dei fotografi più influenti e controversi del Novecento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La fotografia che provoca e interroga: incontro su Robert Mapplethorpe al Foto Cine Club

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