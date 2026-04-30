Dalla città al mare passando per la campagna | tre outfit versatili e intelligenti per partire leggeri senza rinunciare allo stile

Con l’arrivo della primavera, si intensificano le occasioni di uscire dalla routine e dedicarsi a brevi viaggi. Tra gite al mare, escursioni in montagna e visite a città d’arte, si preferiscono abiti pratici e versatili che si adattino a diverse destinazioni. La scelta dell’abbigliamento diventa importante per essere pronti a ogni evenienza, senza rinunciare allo stile. Questi spostamenti brevi sono diventati un modo comune per godersi il tempo libero in modo semplice e pratico.