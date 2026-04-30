Dalla città al mare passando per la campagna | tre outfit versatili e intelligenti per partire leggeri senza rinunciare allo stile
Con l’arrivo della primavera, si intensificano le occasioni di uscire dalla routine e dedicarsi a brevi viaggi. Tra gite al mare, escursioni in montagna e visite a città d’arte, si preferiscono abiti pratici e versatili che si adattino a diverse destinazioni. La scelta dell’abbigliamento diventa importante per essere pronti a ogni evenienza, senza rinunciare allo stile. Questi spostamenti brevi sono diventati un modo comune per godersi il tempo libero in modo semplice e pratico.
L a primavera è la stagione ufficiale dei weekend fuori porta. Appena l’agenda concede una tregua, ogni pretesto diventa buono per scappare dalla routine: una gita al mare, una fuga in montagna o due giorni in una città d’arte. L’unico vero dilemma, però, resta sempre lo stesso: cosa mettere in valigia per un weekend? Dall’ufficio al weekend: 5 outfit irresistibili con pantaloni a vita alta X Leggi anche › Primo Maggio, sole o pioggia? L’anticiclone prova a salvare i picnic del weekend Pochi giorni, poco spazio, ma una grande voglia di vestirsi bene. Quando le idee scarseggiano, vengono in soccorso le celebrity, con look facili da copiare e perfetti da replicare subito.🔗 Leggi su Iodonna.it
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