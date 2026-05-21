Riviera ionica cittadini e ricercatori in campo per ridisegnare il territorio dopo il ciclone Harry

Dopo il passaggio del ciclone Harry, cittadini e ricercatori si sono riuniti per pianificare interventi e progetti destinati a riparare i danni e a ripensare l’assetto della costa jonica. Sono state avviate iniziative di mappatura del territorio, analisi delle aree più colpite e proposte di intervento per il recupero e la tutela del territorio. La collaborazione coinvolge diversi attori locali e scientifici, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete per il ripristino e la gestione della zona.

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