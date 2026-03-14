Attori in campo | calcio autismo e ciclone Harry

Venerdì 27 marzo, a Taormina, la Nazionale Italiana Attori parteciperà a una partita di solidarietà che coinvolge il mondo del calcio, l'autismo e il ciclone Harry. La manifestazione vede la partecipazione di attori e atleti, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi sociali e ambientali attraverso un evento sportivo. La partita si terrà in un contesto di iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione pubblica.

Venerdì 27 marzo la Nazionale Italiana Attori scenderà in campo a Taormina per una partita di solidarietà. L’incontro si svolgerà allo stadio Valerio Bacigalupo, con il fischio d’inizio fissato per le 10.30. Lo scopo è sostenere l’Associazione Autismo onlus di Nizza di Sicilia e le sue attività di inserimento socio-lavorativo. I protagonisti saranno i volti noti del cinema, della televisione e del teatro italiano. Oltre alla gara sportiva contro una selezione locale, gli artisti effettueranno un tour nei territori colpiti dal ciclone Harry. Questo itinerario servirà a sensibilizzare l’Italia sui danni subiti dai comuni e sui disagi economici rimasti aperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attori in campo: calcio, autismo e ciclone Harry Articoli correlati La Nazionale Attori in campo a Taormina per l’Associazione Autismo onlus di Nizza di SiciliaI volti più noti di cinema, tv e teatro saranno impegnati in un tour per conoscere i territori colpiti dal ciclone Harry. Sicilia: Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi, ok di Schifani. Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate.Ciclone Harry: La Regione Siciliana estende i ristori alle imprese di Niscemi La Regione Siciliana ha ampliato l’accesso ai contributi per le imprese... Aggiornamenti e notizie su Attori in campo calcio autismo e... Discussioni sull' argomento La Nazionale Attori in campo a Taormina per l’Associazione Autismo onlus di Nizza di Sicilia; Le 10 migliori interpretazioni di un calciatore in un film; Perché in Ted Lasso si gioca davvero a pallone. A partire da Dani Rojas...; Sport ed inclusione, la Nazionale Attori a Taormina per il Centro autismo di Nizza di Sicilia. Best serie dal punto di vista della storia e della recitazione. Complimenti anche ai doppiatori...c'era un bel feeling e una bella tensione tra tutti gli attori #IoSonoFarah x.com Nomination Oscar 2026, tutti i film e gli attori candidati - facebook.com facebook