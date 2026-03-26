VIDEO | Mappatura di Comunità | cittadini e studenti insieme per ridisegnare il territorio

Nel fine settimana, si è svolta una sessione di mappatura di comunità organizzata dal Laboratorio Civico Progettiamo Messina Sud. La iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini e studenti, coinvolti nella creazione di mappe del territorio. La rete di associazioni coinvolte si occupa di valorizzare e promuovere l’area attraverso questo progetto di partecipazione collettiva.

Un weekend tra quartieri e comunità: dalla sicurezza stradale agli spazi verdi, prende forma una progettazione urbana che nasce dall’ascolto diretto dei cittadini Nel corso dell’ultimo weekend si è svolta un’importante esperienza di mappatura di comunità promossa dal Laboratorio Civico Progettiamo Messina Sud, una rete attiva di associazioni impegnate nella valorizzazione del territorio. L’iniziativa ha coinvolto anche gli studenti di Architettura dell’Università di Catania, offrendo loro un’opportunità concreta di sperimentare sul campo ciò che dovrebbe essere, a tutti gli effetti, la progettazione urbana partecipata. Le attività si sono... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Mappatura di Comunità: cittadini e studenti insieme per ridisegnare il territorio Articoli correlati Hub urbani e di prossimità, secondo incontro per ridisegnare il territorioSi è tenuto martedì 27 l’incontro nella sala dei lampadari del centro anziani Ariosto di Stellata, dove si è parlato della definizione degli hub... La prima Comunità Energetica. Imprese e cittadini insieme consumo condiviso tra sociPromossa da Ilas (Imprenditori Lainatesi Associati) è nata a Lainate la prima Comunità Energetica Rinnovabile. Contenuti utili per approfondire VIDEO Mappatura di Comunità cittadini e... Temi più discussi: Progettiamo Messina: al via il weekend di mappatura di comunità nella zona sud; Tra antiche emozioni e spazi da riscoprire: presentazione di MAPPA. (ri)scriviamo insieme il Centro Storico; Avvio del Referral Tool: registrazione entro il 25 marzo; Michele Menchetti ai cittadini: via al toto-strade bucate. La settimana di Dossier: sequestrato l'ex Centro elettronico del Banco di Sicilia, la mappa delle case di comunitàSequestrato dalla guardia di finanza l'ex Centro elettronico del Banco di Sicilia di via Adria, alla Noce. Le indagini delle fiamme gialle, che hanno riscontrato irregolarità nelle operazioni di boni ... palermotoday.it Incontro sulla Mappa di Comunità. Un passo per rilanciare l’EcomuseoVia a Identità fluenti, stasera primo incontro a Trezzo per tracciare la Mappa di Comunità. Si comincia dall’Ecomuseo Adda di... Via a Identità fluenti, stasera primo incontro a Trezzo per tracciare ... ilgiorno.it BCC Arte&Cultura | Al via la seconda edizione del progetto di integrazione culturale “BCC Arte&Cultura” realizzato insieme alle 112 BCC del Gruppo per coinvolgere le comunità locali. Una mappatura di oltre 100 artisti under35 porterà in mostra presso le BC - facebook.com facebook