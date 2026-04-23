Cibali la polizia sospende l' attività di un bar per 7 giorni | era ritrovo abituale di pregiudicati

La polizia ha disposto la sospensione dell’attività di un bar nel quartiere Cibali, vicino allo stadio, per sette giorni. L’operazione è stata effettuata a seguito di controlli che hanno evidenziato come il locale fosse un punto di ritrovo frequente di persone con precedenti penali. La sospensione si è resa necessaria per motivi di sicurezza pubblica e ordine pubblico.

La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar nel quartiere Cibali, nella zona dello stadio. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore. L’atto è già stato notificato al gestore dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Polizia sospende l'attività di un chiosco per 7 giorni, era ritrovo abituale di pregiudicatiLa polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco del quartiere San Giorgio, a seguito di provvedimento emesso dal questore di Catania e... Era diventato ritrovo abituale di pregiudicati, polizia sospende l'attività di un chiosco per 7 giorniLa polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco di Caltagirone, in quanto era diventato abituale ritrovo di pregiudicati, come emerso...