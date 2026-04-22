Abituale ritrovo di pregiudicati | il questore chiude per tre giorni un locale di Latina

Il questore di Latina ha deciso di chiudere temporaneamente per tre giorni un locale nel capoluogo, nell’ambito di controlli sugli esercizi pubblici. La decisione è stata presa in seguito a verifiche che hanno evidenziato la presenza di persone con precedenti penali abitualmente frequentanti il locale. La sospensione della licenza mira a garantire un ambiente più sicuro e controllato nella zona.

Nell'ambito delle attività di controllo sugli esercizi pubblici, il questore di Latina ha disposto la sospensione della licenza e la conseguente chiusura temporanea per tre giorni di un locale del capoluogo. Si tratta di un provvedimento adottato in seguito a ripetuti interventi delle forze.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Era diventato ritrovo abituale di pregiudicati, sospesa l'attività di un bar per 7 giorniLa polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar di Palagonia, in quanto diventato ritrovo abituale di pregiudicati, come emerso dai... Polizia sospende l'attività di un chiosco per 7 giorni, era ritrovo abituale di pregiudicatiLa polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco del quartiere San Giorgio, a seguito di provvedimento emesso dal questore di Catania e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Olbia, spaccio nel bar, ritrovo di pregiudicati: scatta la chiusura; Olbia, sigilli a un bar in centro storico: Base per lo spaccio di droga; Cocaina e clienti con precedenti per mafia: scatta la chiusura forzata per un locale a Milano; Night club di Olbia covo di pregiudicati: chiuso dal questore. Olbia, spaccio nel bar, ritrovo di pregiudicati: scatta la chiusuraOlbia. Nella mattina di martedì 21 aprile, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ... olbia.it Era ritrovo abituale di pregiudicati, sospeso barLa Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco del quartiere San Giorgio. Il provvedimento di sospensione è stato emesso dal Questore di Catania e ha una durata di 7 giorni, ... catanianews.it Chiuso un locale nel centro storico di Olbia: "Abituale ritrovo di pregiudicati e base per lo spaccio" - facebook.com facebook