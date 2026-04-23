A Colle Oppio è stato presentato un progetto che trasforma uno spazio urbano in un luogo dedicato allo sport, attraverso un docu-film realizzato da Sport e Salute. L’iniziativa si sviluppa in tre episodi e si concentra sul ruolo dello sport come elemento di rinascita e aggregazione nelle città. La narrazione mette in luce come la presenza di spazi dedicati possa favorire il senso di comunità e l’attività fisica tra i cittadini.

Cosa significa oggi avere uno spazio per fare sport? Significa creare connessioni, generare appartenenza, attivare comunità. Da questa visione nasce il docu-film in tre episodi prodotto da Sport e Salute e dedicato al progetto Illumina: un racconto che mostra come lo sport possa diventare una leva concreta di trasformazione urbana e sociale. Il viaggio parte da Colle Oppio, nel cuore di Roma, primo esempio di trasformazione urbana. Qui lo spazio pubblico si trasforma ogni giorno in un luogo aperto e inclusivo, dove energie diverse convivono e si incontrano: palloni che rimbalzano, skater e biker in movimento, persone che si fermano, osservano e scelgono di restare.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Illumina, lo sport come spazio di rinascita: a Colle Oppio il primo esempio di trasformazione urbana nei tre episodi del docu-film di Sport e Salute?

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