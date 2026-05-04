Sguardi autoriali Riletture visive della trasformazione urbana di Napoli

Da puntomagazine.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra maggio e settembre 2026 si terranno una serie di incontri dedicati alla fotografia e allo studio visivo, con l’obiettivo di analizzare i cambiamenti della città di Napoli nel corso degli ultimi anni. L’iniziativa, intitolata “Riletture”, coinvolge autori e ricercatori che presenteranno opere e ricerche sulle trasformazioni urbane e sul ruolo dell’immagine nel raccontare il mutamento della metropoli. L’evento si svolgerà in diverse location della città.

Tra maggio e settembre 2026 una serie di appuntamenti dedicati a fotografi, studiosi e autori. “ Riletture. Antropologia visiva del cambiamento urbano” è un progetto della Fondazione Valenzi che intende rileggere la trasformazione culturale, sociale e urbana della città di Napoli attraverso il dialogo visivo tra immagini fotografiche d’archivio degli anni ’70 e nuove produzioni contemporanee realizzate nel 2026. Il progetto è sostenuto dall’avviso pubblico Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Prende ora avvio il ciclo di incontri dal titolo “ Sguardi autoriali “:...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

sguardi autoriali riletture visive della trasformazione urbana di napoli
© Puntomagazine.it - Sguardi autoriali. Riletture visive della trasformazione urbana di Napoli

Presentazione del progetto di fotografia “Riletture. Antropologia visiva del cambiamento urbano”

Video Presentazione del progetto di fotografia “Riletture. Antropologia visiva del cambiamento urbano”

Notizie correlate

A Napoli torna Desina, il Festival della Grafica e delle Culture VisiveDal 9 al 12 aprile 2026 torna a Napoli DESINA – Festival della Grafica e delle Culture Visive, giunto alla sua quarta edizione, con quattro giorni di...

Basile: "Oltre 395 milioni di investimenti e trasformazione urbana tra programmazione e cantieri"Presentata alla Galleria Vittorio Emanuele la conferenza “Dalla visione al cantiere”: illustrati interventi su mobilità, rigenerazione, waterfront e...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.