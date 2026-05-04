Tra maggio e settembre 2026 si terranno una serie di incontri dedicati alla fotografia e allo studio visivo, con l’obiettivo di analizzare i cambiamenti della città di Napoli nel corso degli ultimi anni. L’iniziativa, intitolata “Riletture”, coinvolge autori e ricercatori che presenteranno opere e ricerche sulle trasformazioni urbane e sul ruolo dell’immagine nel raccontare il mutamento della metropoli. L’evento si svolgerà in diverse location della città.

Tra maggio e settembre 2026 una serie di appuntamenti dedicati a fotografi, studiosi e autori. “ Riletture. Antropologia visiva del cambiamento urbano” è un progetto della Fondazione Valenzi che intende rileggere la trasformazione culturale, sociale e urbana della città di Napoli attraverso il dialogo visivo tra immagini fotografiche d’archivio degli anni ’70 e nuove produzioni contemporanee realizzate nel 2026. Il progetto è sostenuto dall’avviso pubblico Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Prende ora avvio il ciclo di incontri dal titolo “ Sguardi autoriali “:...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sguardi autoriali. Riletture visive della trasformazione urbana di Napoli

Presentazione del progetto di fotografia “Riletture. Antropologia visiva del cambiamento urbano”

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