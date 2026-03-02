Tir finisce fuori strada chiuso il raccordo tra Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago

Questa mattina, un tir che trasportava acqua è uscito di strada lungo il raccordo Perugia-Bettolle tra Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago, chiudendo temporaneamente il tratto tra gli svincoli. La strada è stata interdetta al traffico mentre sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo e di messa in sicurezza. Nessuna altra informazione disponibile al momento.

Un camion che trasportava un carico di acqua è finito fuori strada, questa mattina presto, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago, lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione nord.Sul posto sono intervenuti, intorno alle ore 8.30, i Vigili del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir finisce fuori strada, ferito l'autistaPaura e disagi, questa mattina, lungo il raccordo Salerno-Avellino, dopo l’uscita di Fisciano in direzione Salerno, dove si è verificato un incidente... Terribile incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir fuori strada, carreggiata chiusa e traffico in tiltMattinata di paura su uno dei collegamenti più battuti della Campania: un mezzo pesante è finito fuori strada lungo il raccordo autostradale... Contenuti utili per approfondire Castiglione del Lago. Modugno, tir finisce fuori strada: camionista in codice rosso, i vigili del fuoco lo estraggono dalle lamiere FOTOSono servite due squadre dei vigili del fuoco, cesoie idrauliche e divaricatori per estrarre vivo un camionista 25enne rimasto incastrato nella cabina del tir che stava guidando prima che uscisse ... lagazzettadelmezzogiorno.it Finisce fuori strada col tir, vigili del fuoco estraggono autista 25enne dalle lamiereSono servite due squadre dei vigili del fuoco, cesoie idrauliche e divaricatori per estrarre vivo un camionista 25enne rimasto incastrato nella cabina del tir che stava guidando prima che uscisse ... ansa.it