Rissa in tribuna il Palermo accusa la famiglia Polito | Violenze innescate dai familiari del ds del Catanzaro
Durante la partita tra Palermo e Catanzaro, che ha visto oltre 33.000 spettatori e la qualificazione del Catanzaro alla finale contro il Monza, si sono verificati scontri in tribuna a fine primo tempo. La società palermitana ha accusato la famiglia del direttore sportivo del Catanzaro di aver scatenato le violenze. Le autorità stanno indagando sulle cause degli episodi, che hanno coinvolto alcuni tifosi e hanno interrotto temporaneamente la partita. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze è stato ancora comunicato.
La rissa in tribuna a fine primo tempo di Palermo-Catanzaro continua a far discutere. La partita, terminata con la qualificazione del Catanzaro alla finale contro il Monza, ha visto oltre 33mila spettatori sugli spalti - record stagionale - ma è stata offuscata da violenti episodi avvenuti nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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