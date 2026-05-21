Rissa in tribuna il Palermo accusa la famiglia Polito | Violenze innescate dai familiari del ds del Catanzaro

Durante la partita tra Palermo e Catanzaro, che ha visto oltre 33.000 spettatori e la qualificazione del Catanzaro alla finale contro il Monza, si sono verificati scontri in tribuna a fine primo tempo. La società palermitana ha accusato la famiglia del direttore sportivo del Catanzaro di aver scatenato le violenze. Le autorità stanno indagando sulle cause degli episodi, che hanno coinvolto alcuni tifosi e hanno interrotto temporaneamente la partita. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze è stato ancora comunicato.

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