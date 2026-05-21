Rissa in tribuna al Barbera durante Palermo - Catanzaro figlio e moglie del ds Polito in ospedale | il video

Durante la partita tra Palermo e Catanzaro allo stadio Barbera si è verificata una rissa tra alcuni spettatori. Nel caos sono rimasti feriti il figlio e la moglie di un direttore sportivo, che sono stati portati in ospedale. Un video registrato durante l’evento mostra i momenti di tensione tra i presenti, mentre gli agenti di polizia sono intervenuti per gestire la situazione e sedare gli animi. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.

La gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro verrà ricordata anche per la rissa scoppiata in tribuna allo stadio Renzo Barbera. Il figlio e la moglie del direttore sportivo della squadra ospite Ciro Polito sono finiti in ospedale, stando a quanto riferito da fonti del club. In un video diffuso sui social network si vede il figlio di Polito, prima inveire contro qualcuno in tribuna e poi, dopo aver ricevuto alcune pacche sulla spalla da un tifoso rosanero, scagliarsi contro di lui. Cosa è successo allo stadio Barbera durante Palermo - Catanzaro In lacrime la madre dell'allenatore del Catanzaro Alberto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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