Rissa in tribuna la moglie e il figlio del ds del Catanzaro in ospedale | aggrediti pure i genitori di Aquilani
Durante l'intervallo della partita tra Palermo e Catanzaro, si è verificata una colluttazione in tribuna d'onore che ha coinvolto alcuni tifosi delle due formazioni. La rissa ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e ha causato il ricovero in ospedale della moglie e del figlio del direttore sportivo del Catanzaro. Inoltre, sono stati aggrediti anche i genitori di un ex calciatore, presenti nel settore interessato dall'episodio. La partita si è svolta regolarmente dopo l'accaduto.
Un bruttissimo episodio ha macchiato la serata del Barbera: nell'intervallo della gara tra Palermo e Catanzaro è scoppiata una rissa in tribuna d'onore tra alcuni tifosi palermitani e il ds dei giallorossi, Ciro Polito. Secondo quanto riferito da fonti vicine al club calabrese, sarebbero stati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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