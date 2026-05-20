Rissa in tribuna la moglie e il figlio del ds del Catanzaro in ospedale | aggrediti pure i genitori di Aquilani

Durante l'intervallo della partita tra Palermo e Catanzaro, si è verificata una colluttazione in tribuna d'onore che ha coinvolto alcuni tifosi delle due formazioni. La rissa ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e ha causato il ricovero in ospedale della moglie e del figlio del direttore sportivo del Catanzaro. Inoltre, sono stati aggrediti anche i genitori di un ex calciatore, presenti nel settore interessato dall'episodio. La partita si è svolta regolarmente dopo l'accaduto.

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