Rissa in tribuna al Barbera la moglie e il figlio del ds del Catanzaro in ospedale | aggrediti pure i genitori di Aquilani

Durante l'intervallo della partita tra Palermo e Catanzaro, si è verificata una rissa tra alcuni tifosi nelle tribune d'onore del stadio. La lite ha coinvolto la moglie e il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, che sono stati portati in ospedale. Sono stati aggrediti anche i genitori di un ex calciatore noto nel calcio italiano. L'episodio ha provocato scompiglio tra i presenti, con interventi delle forze dell'ordine per placare la situazione.

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