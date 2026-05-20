Rissa in tribuna al Barbera la moglie e il figlio del ds del Catanzaro in ospedale | aggrediti pure i genitori di Aquilani
Durante l'intervallo della partita tra Palermo e Catanzaro, si è verificata una rissa tra alcuni tifosi nelle tribune d'onore del stadio. La lite ha coinvolto la moglie e il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, che sono stati portati in ospedale. Sono stati aggrediti anche i genitori di un ex calciatore noto nel calcio italiano. L'episodio ha provocato scompiglio tra i presenti, con interventi delle forze dell'ordine per placare la situazione.
Un bruttissimo episodio ha macchiato la serata del Barbera: nell'intervallo della gara tra Palermo e Catanzaro è scoppiata una rissa in tribuna d'onore tra alcuni tifosi palermitani e il ds dei giallorossi, Ciro Polito. Secondo quanto riferito da fonti vicine al club calabrese, sarebbero stati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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