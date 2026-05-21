Dopo la partita di semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro, si sono scatenate nuove tensioni a seguito di una rissa avvenuta nelle tribune autorità al termine del primo tempo. Il club calabrese ha definito le scene come indecorose, mentre la squadra siciliana ha replicato affermando che le affermazioni sono state fatte da chi non era presente e distorcono i fatti. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, ma il risultato complessivo favorisce il Catanzaro grazie al risultato dell’andata.

Il Catanzaro attacca, il Palermo risponde. Non si placano le polemiche dopo la rissa scoppiata in tribuna autorità alla fine del primo tempo della sfida di semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro, vinta dai rosanero per 2-0 (ma con i calabresi in finale in virtù del 3-0 dell’andata). Una maxi rissa che ha coinvolto anche i dirigenti del club calabrese, tra cui il direttore sportivo Ciro Polito e il figlio Vincenzo, definita “indecorosa” da Floriano Noto, presidente del Catanzaro. “Da uomo del Sud mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose. In tribuna sono stati aggrediti la moglie e il figlio del direttore sportivo Ciro Polito e altri tesserati, nonché i genitori di Aquilani con la madre del nostro allenatore in lacrime e spaventata “, aveva dichiarato a La Gazzetta dello Sport il patron catanzarese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rissa al “Barbera”, il Catanzaro: “Scene indecorose”. La replica del Palermo: “Parole di chi non era presente mistificano la realtà”

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