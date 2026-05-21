Palermo-Catanzaro choc al Barbera | scoppia una rissa tra dirigenti e tifosi Coinvolta anche la famiglia Polito

Durante la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro, al termine della partita disputata al Barbera si è verificata una rissa tra dirigenti e tifosi. Sono stati coinvolti anche alcuni membri della famiglia Polito. La tensione si è accesa nel dopo gara, con scontri tra le parti presenti nello stadio. La partita, giocata con grande intensità, si è conclusa con un risultato che ha mantenuto aperta la serie. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per sedare i disordini.

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Una semifinale playoff tirata, in bilico fino al fischio finale, che ha regalato emozioni tra andata e ritorno. Se Palermo e Catanzaro in campo – a eccezione degli ultimi minuti di tensione e di un fine gara con qualche discussione – hanno divertito i presenti (con il Catanzaro che ha ottenuto una storica finale playoff per andare in Serie A), lo stesso non si può dire di quanto accaduto in tribuna autorità alla fine del primo tempo. Con il risultato fermo sull’1-0 per il Palermo (e il Catanzaro in vantaggio in virtù del 3-0 d’andata), in tribuna dopo i primi 45 minuti si è scatenata una rissa incredibile tra dirigenti e famiglie del Catanzaro e alcuni palermitani presenti in tribuna autorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palermo-Catanzaro, choc al Barbera: scoppia una rissa tra dirigenti e tifosi. Coinvolta anche la famiglia Polito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PALERMO-CATANZARO 3-2 ~ UNA GRANDE PARTITA PERSA NEL FINALE!! - CON LAVAGNA TATTICA Sullo stesso argomento Leggi anche: Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi: ecco cosa è successo Leggi anche: Palermo-Catanzaro, il video della rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi: la madre di Aquilani piange Video Palermo Catanzaro (2-0) | Gol e highlights: Inzaghi eliminato dai playoff! (Serie B, 20 maggio 2026)Video Palermo Catanzaro (risultato finale 2-0) gol e highlights della partita valevole come ritorno delle semifinali playoff della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Palermo-Catanzaro finisce in rissa: Marcenaro accerchiato, petardi e malori, paura per i genitori di AquilaniLa semifinale dei playoff di Serie B al Barbera finisce nel peggiore dei modi: rosanero contro l'arbitro e petardi in campo. Paura per i genitori di Aquilani. sport.virgilio.it