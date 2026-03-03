Scontro fra auto e furgone | tre persone ferite a San Salvo

Nel pomeriggio di martedì a San Salvo si è verificato uno scontro tra un’auto e un furgone, che ha provocato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Le tre persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

L'impatto si è verificato nel pomeriggio nella zona industriale. I feriti sono stati soccorsi in ambulanza e trasferiti al 'San Pio' di Vasto Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale nel pomeriggio di martedì (3 marzo) a San Salvo. Lo scontro, per cause da accertare, si è verificato in contrada Piana Sant'Angelo, zona industrale, già teatro di drammatici episodi, intorno alle 17. Un impatto violento che ha visto coinvolti un furgone e un'automobile finiti entrambi fuori strada. Feriti più gravemente i rispettivi conducenti delle due vetture: entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza nell'ospedale di Vasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

