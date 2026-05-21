Rischio sismico simulati due scenari di emergenza | due giornate di esercitazioni nella vallata del Savio

Nella vallata del Savio si sono svolte due giornate di esercitazioni dedicate alla gestione delle emergenze sismiche. Durante le simulazioni, sono stati testati due scenari di emergenza, coinvolgendo enti pubblici, volontari e strutture operative locali. Le attività hanno previsto la pianificazione delle risposte, il coordinamento tra le diverse componenti e la verifica delle procedure di intervento in caso di terremoto. Le esercitazioni hanno avuto l’obiettivo di migliorare la preparazione e la collaborazione tra le varie realtà coinvolte.

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