Giornate del Savio | due giorni per riscoprire il fiume con escursioni in canoa trekking passeggiate e racconti
Venerdì 15 e sabato 16 maggio si terranno le Giornate del Savio a Cesena, due giorni dedicati alla scoperta del fiume con attività come escursioni in canoa, trekking e passeggiate. L’evento si svolge a tre anni dall’alluvione che ha colpito il territorio e coinvolge la cittadinanza, offrendo l’opportunità di osservare il corso d’acqua e il paesaggio circostante attraverso vari percorsi e racconti.
Venerdì 15 e sabato 16 maggio, a tre anni dalla drammatica alluvione che ha ferito il territorio, a Cesena andranno in scena ‘Le Giornate del Savio’, iniziativa aperta alla cittadinanza che invita a guardare il fiume che attraversa la città e il territorio di Vallata con occhi nuovi, tra.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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