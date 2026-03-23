Concluso il II corso nella vallata del Savio consegnati gli attestati ai 12 nuovi operatori sociosanitari

“La formazione di nuove figure Oss è una priorità per i nostri territori" dichiara la sindaca di Mercato Saraceno e presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, Monica Rossi Si è svolta oggi, nel Comune di Mercato Saraceno, la cerimonia di consegna degli attestati ai 12 allievi che hanno portato a termine con successo il corso per operatore socio-sanitario (Oss), promosso nell’ambito delle politiche territoriali per il rafforzamento dei servizi alla persona dell'Unione Valle Savio. Si tratta di Caceres Virginia, Costin Mirela, Gattamorta Matteo, Guida Gloria, Khayar Najwa, Pavolucci Luca, Sbrighi, Paolo Roberto, Scarpellini Mara, Toschi Silvia, Zaccarelli Luca, Zamponi Paolo, Zanzani Ugo Mattia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore, consegnati gli attestati in prefettura: "Grande sensibilità del nostro personale"

Operatori socio sanitari. Consegnati 26 attestatiVentisei attestati consegnati, quattro istituti coinvolti, un territorio che investe nella cura.

Tutto quello che riguarda Concluso il II corso nella vallata del...

Temi più discussi: IC MONDRAGONE 2 DI MONDRAGONE: CONCLUSO IL PROGETTO #SCHOOL IN PROGRESS – II EDIZIONE; CNA Fermo: Servigliano, concluso il II° Corso Base di Fotografia con Rodolfo Marziali; Concluso il corso nazionale Speleo alpino fluviale al comando vigili del fuoco; Graduatorie GPS e GI: tutte le risposte ai dubbi più frequenti.

Cna, concluso il secondo corso base di fotografiaCNA - Il corso, tenutosi al teatro Ideale di Servigliano, è stato organizzato da Cna Fermo in collaborazione con il fotografo Rodolfo Marziali, la Camera di Commercio delle Marche, il confidi Uni.Co e ... cronachefermane.it

Alfabetizzazione per stranieri, concluso il corso organizzato dalla CislSi è ufficialmente concluso il corso di alfabetizzazione per persone straniere, organizzato dalla Cisl di Latina. Un'iniziativa nata nell’ambito del progetto Laborat (acronimo di Latina: agricoltura, ... ilmessaggero.it

Dicono di noi … lo spettacolo si è appena concluso a Salerno.. grazie a tutti ci si vede martedì 24 a Padova # # #scusiperhollywood #ucciodesantis #RisateGarantite #Tour2026 #Rai2 #teatroitaliano facebook

Il Consiglio Generale Fit-Cisl Calabria, concluso dal Segretario Generale Nazionale Salvatore Pellecchia, ha eletto l'amico Sergio Colosimo nuovo Segretario Generale FIT CISL Calabria. Presenti Monica Mascia e Enzo Pagnotta. x.com