Clima studio rivela l’accelerazione del riscaldamento globale

Una ricerca del Potsdam Institute for Climate Impact Research mostra che negli ultimi anni la temperatura media globale sta salendo più velocemente rispetto al passato. I dati indicano un’accelerazione nel riscaldamento del pianeta, evidenziando un cambiamento nella dinamica del clima. La scoperta si basa su analisi delle temperature e delle tendenze climatiche recenti, senza considerare le cause di questi fenomeni.

Negli ultimi anni il riscaldamento globale sembra aver cambiato passo. Una nuova ricerca condotta dal Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) evidenzia che la temperatura media del pianeta sta aumentando più rapidamente rispetto al passato recente. Analizzando i dati climatici e rimuovendo l’influenza dei fenomeni naturali temporanei, gli scienziati hanno identificato per la prima volta un’accelerazione statisticamente significativa del riscaldamento globale a partire dal 2015. Il confronto con il periodo precedente è significativo. Tra il 1970 e il 2015 l’aumento medio della temperatura globale era inferiore a 0,2 °C per decennio. 🔗 Leggi su Billipop.com

