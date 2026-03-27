Torneo delle Regioni 2026 | anche lo stadio di Ceglie tra gli impianti selezionati
Lo stadio comunale “Giovanni Stoppa” di Ceglie Messapica è stato scelto dal Comitato regionale Figc - Lega nazionale dilettanti Puglia come uno degli impianti ospitanti per la 62esima edizione del Torneo delle Regioni 2026, che prenderà il via domani. La selezione riguarda alcuni degli stadi destinati a ospitare le gare del torneo, che si svolgerà nel 2026.
CEGLIE MESSAPICA - C'è anche lo stadio comunale “Giovanni Stoppa” di Ceglie Messapica tra gli impianti selezionati dal Comitato regionale Figc - Lega nazionale dilettanti Puglia per ospitare alcune gare della 62esima edizione del Torneo delle Regioni 2026, al via domani."Un'opportunità importante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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