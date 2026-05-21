Riqualificazione del Parco del Granita amministrazione in pressing per la fine dei lavori

L’amministrazione comunale sta esercitando pressioni affinché i lavori di riqualificazione del parco del Granita siano conclusi entro il 30 giugno. L’intervento, inserito nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mira a rinnovare l’area verde al centro della città. Sono in corso le attività finali per rispettare la scadenza stabilita, con l’obiettivo di consegnare il parco rinnovato alla comunità nel rispetto delle tempistiche previste.

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