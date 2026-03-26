Bonifica del parco Libero Grassi a rischio? Alongi | I fondi non andranno persi fine dei lavori a maggio 2027

L’assessore comunale all’Ambiente ha confermato che il finanziamento di 11,5 milioni di euro destinato alla bonifica del parco Libero Grassi non è a rischio. Dopo le preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi da alcuni consiglieri, Alongi ha precisato che i fondi resteranno disponibili e che i lavori continueranno fino alla conclusione prevista per maggio 2027.

Dopo l'allarme lanciato dai consiglieri di Oso sui ritardi nell'intervento nell'ex discarica di Acqua dei Corsari, l'assessore all'Ambiente rassicura: "Tempi più lunghi dopo il ciclone Harry". Ma la polemica non si placa "Il finanziamento da 11,5 milioni di euro non è a rischio e non lo è mai stato". Dopo l'allarme dei giorni scorsi sul futuro del parco Libero Grassi di Acqua dei Corsari, lanciato dai consiglieri di Oso, interviene l’assessore comunale all’Ambiente Piero Alongi rassicurando sul progetto di bonifica messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’ex discarica. "Proprio nelle ultime ore - spiega -... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Bonifica del parco Libero Grassi a rischio? Alongi: "I fondi non andranno persi, fine dei lavori a maggio 2027" Articoli correlati Parco Libero Grassi, l'opposizione attacca: "Finanziamenti a rischio e progetto compromesso"Si allungano i tempi per la messa in sicurezza permanente e il ripristino ambientale dell’ex discarica dell’ex discarica del parco Libero Grassi, ad... Studio di 90 mila euro per i lavori del Parco Libero Grassi affidato a team guidati dalla figlia di Alice**Il Parco Grassi, in attesa di un’opera inedita: il Comune affida a un team guidato da Alice Grassi, la secondogenita dell’imprenditore assassinato,... Aggiornamenti e notizie su Bonifica del parco Libero Grassi a... Temi più discussi: A rischio finanziamento per bonifica e messa in sicurezza del parco Libero Grassi. Dichiarazione consigliere comunale Pasquale Terrani – Città di Palermo; La storia (infinita) del Parco Libero Grassi a Palermo: lavori fermi ma c'è una nuova data; Fondi a rischio per la Costa Sud, Terrani: ''Palermo non può perdere 11 milioni per la bonifica del parco Libero Grassi''; Parco Libero Grassi, l'opposizione attacca: Finanziamenti a rischio e progetto compromesso. La storia (infinita) del Parco Libero Grassi a Palermo: lavori fermi ma c'è una nuova dataL'allarme lanciato da alcuni consiglieri comunali sul rischio di perdere i finanziamenti per i ritardi accumulati. L'assessore Alongi assicura: Accelerata sulle opere ... balarm.it Parco Libero Grassi, il Comune rassicura la Regione: Lavori finiti nei primi mesi del 2027L'incontro fra l'assessore Pietro Alongi e il comitato tecnico regionale. Al centro del dibattito il destino dei fondi per riqualificare il parco Libero Grassi. ilsicilia.it IL CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO INCONTRA LE ASSOCIAZIONI AGRICOLE DI SANT'ANNA DI CHIOGGIA IN PREVISIONE DELL’AVVIO DELLA STAGIONE IRRIGUA Taglio di Po (Ve) 25 marzo 2026 – Un momento di confronto diretto tra istituzio - facebook.com facebook Consorzio di bonifica Brenta, il neopresidente Cerantola: "Stop alla diga del Vanoi". x.com