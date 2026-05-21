Ripescaggio Italia ai Mondiali in arrivo decisione Fifa sull’Iran | squadra in ambasciata Usa in Turchia per chiedere visti

L’Italia ha ottenuto il ripescaggio ai Mondiali, mentre la Fifa sta valutando la posizione dell’Iran riguardo alla sua partecipazione. Nel frattempo, la squadra iraniana si è recata presso l’ambasciata degli Stati Uniti in Turchia per richiedere i visti necessari. La decisione ufficiale sulla qualificazione dell’Iran è attesa nei prossimi giorni, dopo le verifiche e le consultazioni da parte dell’organizzazione internazionale. La situazione riguarda anche le possibili implicazioni per il calendario della competizione.

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