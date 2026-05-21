Ripescaggio Italia ai Mondiali in arrivo decisione Fifa sull’Iran | squadra in ambasciata Usa in Turchia per chiedere visti
L’Italia ha ottenuto il ripescaggio ai Mondiali, mentre la Fifa sta valutando la posizione dell’Iran riguardo alla sua partecipazione. Nel frattempo, la squadra iraniana si è recata presso l’ambasciata degli Stati Uniti in Turchia per richiedere i visti necessari. La decisione ufficiale sulla qualificazione dell’Iran è attesa nei prossimi giorni, dopo le verifiche e le consultazioni da parte dell’organizzazione internazionale. La situazione riguarda anche le possibili implicazioni per il calendario della competizione.
L'Iran attende una decisione definitiva della Fifa sulla partecipazione alla competizione che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio, mentre restano ancora irrisolte le questioni relative al rilascio dei visti d’ingresso negli Stati Uniti La questione Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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