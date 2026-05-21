Riparte Money Road Fabio Caressa | Anche quest’anno ci siamo conquistati un pezzo di inferno L’intervista
Giovedì 21 maggio torna in onda la quarta stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il game show prodotto da Sky Original. Alla conduzione c’è nuovamente Fabio Caressa, che ha commentato con entusiasmo il ritorno del programma. La trasmissione prende il via con nuove sfide e ospiti, mantenendo il format che combina strategia e tentazioni. La trasmissione va in onda in prima serata, e il pubblico potrà seguire le vicende dei concorrenti in un percorso ricco di colpi di scena.
Giovedì 21 maggio riprende Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine, on onda su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, condotto da Fabio Caressa e diventato un piccolo caso televisivo dopo il debutto con la prima stagione lo scorso anno. Il gioco è concettualmente semplice: 12 persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, elementi del tutto non secondari, vengono trascinate nella giungla malese, luogo che scopriamo impervio esattamente (forse peggio) come ce l’aspettiamo, dove dovranno rimanere dodici giorni, animati da lunghi percorsi di trekking che li mettono fisicamente alla prova. 🔗 Leggi su Open.online
Sullo stesso argomento
Money Road riparte dalla giungla: Fabio Caressa guida una nuova sfidaIn onda da stasera Torna da oggi, 21 maggio, su Sky e NOW Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il reality-strategy che nella scorsa stagione si...
Money Road 2, Fabio Caressa: “Nella vita capita di scegliere la convenienza. Ascolto molto i consigli dei miei figli, le nuove generazioni hanno grande capacità critica” – IntervistaTutto pronto per la seconda stagione di Money Road, il programma targato Sky in onda dal 21 maggio tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in...
Ogni tentazione ha un prezzo: da stasera riparte Money Road con la seconda stagione, e il concetto è sempre lo stesso — resistere, perché ogni cedimento pesa sul montepremi finale. Il programma va in onda oggi, giovedì 21 maggio, su Sky e in streaming facebook
Money Road, al via su Sky la seconda edizione del game show con Fabio Caressa: i concorrentiPrende il via stasera, giovedì 21 maggio, la seconda edizione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo con Fabio Caressa: ecco chi sono i concorrenti e gli ospiti. gazzetta.it
Money Road, l’esperimento riparte: i 12 nuovi concorrentiMoney Road, la seconda stagione: concorrenti e tappe ecco tutto quello che ci aspetta nel programma di Sky e NOW ... dituttounpop.it