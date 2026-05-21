Riparte Money Road Fabio Caressa | Anche quest’anno ci siamo conquistati un pezzo di inferno L’intervista

Giovedì 21 maggio torna in onda la quarta stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il game show prodotto da Sky Original. Alla conduzione c’è nuovamente Fabio Caressa, che ha commentato con entusiasmo il ritorno del programma. La trasmissione prende il via con nuove sfide e ospiti, mantenendo il format che combina strategia e tentazioni. La trasmissione va in onda in prima serata, e il pubblico potrà seguire le vicende dei concorrenti in un percorso ricco di colpi di scena.

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