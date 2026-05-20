In onda da stasera. Torna da oggi, 21 maggio, su Sky e NOW Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il reality-strategy che nella scorsa stagione si è imposto come uno dei fenomeni televisivi più discussi. Alla guida dell’esperimento sociale ci sarà ancora Fabio Caressa, confermato nel ruolo di narratore e direttore del gioco prodotto da Blu Yazmine per Sky. La nuova edizione porterà dodici persone comuni nel cuore della giungla malese, tra caldo soffocante, umidità estrema e condizioni ambientali proibitive. I concorrenti, provenienti da città e realtà molto diverse tra loro, formeranno una nuova “Compagnia delle Tentazioni” e dovranno affrontare un lungo trekking immersi in un contesto selvaggio fatto di fango, mangrovie, insetti, salite estenuanti e continue difficoltà fisiche. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Money Road riparte dalla giungla: Fabio Caressa guida una nuova sfida

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