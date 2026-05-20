Nella seconda stagione di Money Road, in partenza dal 21 maggio su Sky, Fabio Caressa ha parlato di scelte di vita e dell’influenza delle nuove generazioni. Durante un’intervista, il conduttore ha detto che nella vita si tende spesso a preferire la convenienza e che ascolta molto i consigli dei propri figli, riconoscendo nelle giovani generazioni una forte capacità critica. La trasmissione si prepara a tornare con nuovi episodi, dopo la prima stagione che ha riscosso attenzione tra il pubblico.

Tutto pronto per la seconda stagione di Money Road, il programma targato Sky in onda dal 21 maggio tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; e poi dal 26 maggio tutti i martedì in replica anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Fabio Caressa, che ci ha raccontato le novità del programma, le nuove tentazioni che metteranno a dura prova i concorrenti e il rapporto con il pubblico. Non sono mancati anche riferimenti ai valori, alle scelte etiche e ai consigli dei figli sui suoi programmi. Money Road 2: intervista a Fabio Caressa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Money Road 2, Fabio Caressa: “Nella vita capita di scegliere la convenienza. Ascolto molto i consigli dei miei figli, le nuove generazioni hanno grande capacità critica” – Intervista

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presenta : Nella vita scegliamo sempre tra noi stessi e il gruppo

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