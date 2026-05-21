Rinviata conferenza dei servizi sulla discarica di car fluff a Sorgà

La conferenza dei servizi sulla discarica di car fluff a Sorgà è stata rinviata. Nel frattempo, il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una delibera che sospende i procedimenti di autorizzazione per nuove discariche ubicate a meno di 10 chilometri dal confine veneto. Questa decisione ha prodotto un immediato effetto pratico, bloccando temporaneamente le procedure relative alla discarica di Sorgà. La questione riguarda soprattutto le implicazioni ambientali e le norme vigenti sulla distanza tra impianti e aree di confine regionale.

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