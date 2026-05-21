Rinviata conferenza dei servizi sulla discarica di car fluff a Sorgà
La conferenza dei servizi sulla discarica di car fluff a Sorgà è stata rinviata. Nel frattempo, il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una delibera che sospende i procedimenti di autorizzazione per nuove discariche ubicate a meno di 10 chilometri dal confine veneto. Questa decisione ha prodotto un immediato effetto pratico, bloccando temporaneamente le procedure relative alla discarica di Sorgà. La questione riguarda soprattutto le implicazioni ambientali e le norme vigenti sulla distanza tra impianti e aree di confine regionale.
Ha avuto un impatto immediato l'approvazione unanime da parte del consiglio regionale dello stop ai procedimenti autorizzativi per nuove discariche situate a meno di 10 chilometri dal confine veneto. Era infatti fissata per mercoledì 20 maggio la conferenza dei servizi sul progetto della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Sorgà, discarica della discordia: territorio schierato contro il car fluffLa Regione prende tempo, la Provincia di Verona è orientata per il no alla discarica, così come molti sindaci scaligeri e mantovani preoccupati per...
TVA, falsa partenza per l'approvazione del progetto: rinviata (a data da destinarsi) la conferenza dei serviziUn nuovo stop che si somma ad altri problemi che, ad oggi, allontanano ulteriormente l’inizio dei lavori per la realizzazione della TVA, la tranvia...
Bus elettrici tra Gragnano-Castellammare: stop alla conferenza dei servizi. L'articolo dei commenti facebook
TVA, falsa partenza per l'approvazione del progetto: rinviata (a data da destinarsi) la conferenza dei servizi ift.tt/OBdMiEN x.com
TVA, falsa partenza per l'approvazione del progetto: rinviata (a data da destinarsi) la conferenza dei serviziLa fase di analisi dei progetti si sarebbe dovuta concludere il 14 maggio. Però, con più di 30 enti coinvolti, sono state chieste delle integrazioni che hanno spinto la commissaria straordinari a rinv ... romatoday.it
Aurelia Bis, chiesta la conferenza dei servizi per lo svincolo di San MartinoMager: Notizia attesa da vent’anni. Donzella: Lavori in 240 giorni. Regione pronta a rilasciare la conformità urbanistica ... riviera24.it