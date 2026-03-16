Sorgà discarica della discordia | territorio schierato contro il car fluff

Sabato 14 marzo, a Sorgà, si è svolto un incontro organizzato dal Partito Democratico per discutere dell’insediamento di una discarica di car fluff in località De Morta. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e cittadini, tutti schierati contro il progetto. La discussione si è concentrata sulla questione ambientale e sulle preoccupazioni della comunità riguardo alla realizzazione dell’impianto.

La Regione prende tempo, la Provincia di Verona è orientata per il no alla discarica, così come molti sindaci scaligeri e mantovani preoccupati per l'inquinamento delle falde acquifere L'iniziativa ha puntato i riflettori su un progetto che, secondo le numerose osservazioni depositate in Regione, comporterebbe pericoli certi per l'ecosistema locale senza offrire in cambio alcun beneficio reale alla comunità. La preoccupazione è alimentata da una situazione idrogeologica estremamente delicata, che vede la falda acquifera situata a profondità minime rispetto al piano di campagna. «La ripresentazione del progetto della discarica... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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