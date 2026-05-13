TVA falsa partenza per l' approvazione del progetto | rinviata a data da destinarsi la conferenza dei servizi
La conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto della tranvia Termini Vaticano Aurelio è stata rinviata a data da definirsi, segnando un nuovo ostacolo per l’avvio dei lavori. Questa decisione si aggiunge a una serie di difficoltà che hanno già rallentato i progressi sulla realizzazione dell’opera. Nessuna data è stata comunicata per la prossima riunione, prolungando così i tempi previsti per l’avvio dei lavori.
Un nuovo stop che si somma ad altri problemi che, ad oggi, allontanano ulteriormente l’inizio dei lavori per la realizzazione della TVA, la tranvia Termini Vaticano Aurelio. La commissaria straordinaria, Maria Lucia Conti, ha rinviato a data da destinarsi l’inizio della conferenza dei servizi per.🔗 Leggi su Romatoday.it
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