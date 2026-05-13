TVA falsa partenza per l' approvazione del progetto | rinviata a data da destinarsi la conferenza dei servizi

La conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto della tranvia Termini Vaticano Aurelio è stata rinviata a data da definirsi, segnando un nuovo ostacolo per l’avvio dei lavori. Questa decisione si aggiunge a una serie di difficoltà che hanno già rallentato i progressi sulla realizzazione dell’opera. Nessuna data è stata comunicata per la prossima riunione, prolungando così i tempi previsti per l’avvio dei lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui