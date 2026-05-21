Rinnovo contrattuale personale penitenziario OSAPP | Non può limitarsi ad un mero recupero inflattivo

Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il personale penitenziario si avvicina, con un incontro programmato al Dipartimento della Funzione Pubblica il 26 maggio. Durante questa riunione si discuterà anche del triennio 2025-2027 per le Forze di Polizia, le Forze Armate e i Vigili del Fuoco. Un rappresentante di un sindacato ha affermato che il rinnovo non può limitarsi a un semplice adeguamento inflattivo, e ha annunciato che presenterà una piattaforma rivendicativa chiara.

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